كرة سلة - الزمالك يخطر ثنائي الفريق بفسخ التعاقد
الإثنين، 16 يونيو 2025 - 02:08
كتب : إبراهيم رمضان
قرر نادي الزمالك فسخ تعاقده مع ثنائي الفريق علي عمر ومعاذ أيمن بالتراضي.
ويمنح الاتحاد المصري لكرة السلة مهلة للفرق من أجل إخطار اللاعبين بفسخ التعاقد بالتراضي وإلا حال الفسخ بعد تلك المهلة يتم تحمل النادي قيمة التعاقد بالكامل.
وأبلغ نادي الزمالك علي عمر لاعب الفريق بفسخ تعاقده اعتبارا من الموسم الجديد، وتوجه بالشكر للاعب على مجهوداته خلال الفترة الماضية.
أما معاذ أيمن فكان يرتبط بتعاقد مع الزمالك حتى صيف 2027.
وأخطر الزمالك كل من اتحاد السلة ومعاذ أيمن بفسخ التعاقد اعتبارا من الموسم المقبل.
وكان الزمالك قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري.
ويحق للزمالك التعاقد مع 3 صفقات في الموسم الجديد دون دفع رسوم.
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