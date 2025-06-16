كأس العالم للأندية - الأمريكية توري بينسو حكما لمواجهة العين ضد يوفنتوس

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 01:53

كتب : FilGoal

توري بينسو - حكمة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم مباراة العين ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

وتقود الأمريكية توري بينسو طاقم تحكيم مواجهة العين ضد يوفنتوس في كأس العالم للأندية.

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وسبق وأن أدارت توري بينسو مواجهتي اتحاد جدة ضد أوكلاند، والأهلي ضد أوراوا الياباني في نسخة 2023.

وجاء طاقم تحكيم العين ضد يوفنتوس كالآتي:

حكم ساحة: توري بينسو

مساعد أول: بروك مايو

مساعد ثان: كاثرين نسبيت

حكم رابع: جون جاك نادالا

وجاءت قائمة العين كالآتي:

حراسة المرمى: خالد عيسى - روي باتريسيو - حسن ساني - فيداد الباسيك.

الدفاع: رامي ربيعة - كوامي أوتون - فابيو كاردوسو - يحيى بن خالق - مارسيل رانتيك - خالد الهاشمي - ميشيل درامان - أمادو نيانج - إيريك يورجينس - أديس باسيتش - فاكوندو زابالا.

الوسط: بارك يونج وو - جوشوا أودو - يحيى نادر - عبد الكريم تراوري - ماتياس بلاسيوس - محمد عباس - حازم عباس - أليخاندرو كاكو - هاليرو ساركي - ماتياس سيجوفيا - ماتيو سنابريا - محمد عوض الله - جونتاس سانتوس - نسيم الشاذلي.

الهجوم: جوستا أبيانجي - حسين رحيمي - سفيان رحيمي - لابا كودجو.

ويقع العين الإماراتي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية رفقة كل من مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي ويوفنتوس الإيطالي.

وجاء جدول مباريات العين في المونديال كالآتي:

العين × يوفنتوس (4 فجر يوم 19 يونيو)

العين × مانشستر سيتي (4 فجر يوم 23 يونيو)

العين × الوداد (10 مساء يوم 26 يونيو)

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