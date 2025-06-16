"ليس بغريب على بيتي".. إمام عاشور يشكر الخطيب والأهلي لسرعة التحرك بعد إصابته

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 01:24

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي

توجه إمام عاشور بالشكر إلى كل من سانده ودعمه عقب تعرضه للإصابة في كأس العالم للأندية.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وأصيب عاشور خلال افتتاح كأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في لقاء انتهى بالتعادل السلبي.

وخضع إمام للجراحة في في أحد مستشفيات مدينة ميامي بأمريكا.

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وتوجه عاشور بالشكر إلى محمود الخطيب رئيس النادي بسبب سرعة التحرك وتوفير الرعاية اللازمة حتى إجراء العملية الجراحية.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه على إنستجرام: "أنا ممتن لكل رسالة وصلتني، ولكل كلمة طيبة قيلت ولكل دعوة صادقة".

وأضاف "أشكر محمود الخطيب على دعمه الكبير وأشكر مجلس الإدارة والجهاز الإداري والجهاز الفني والجهاز الطبي، وزملائي اللاعبين، الجميع كان بجانبي منذ أول لحظة وذلك شيء ليس بغريب على بيتي النادي الأهلي".

وتابع "أشكر النادي الأهلي على سرعة توفير كل الدعم الطبي اللازم من لحظة الإصابة، والاهتمام الكبير بي في المستشفى وإجراء العملية في وقت قياسي وتوفير كافة الإمكانيات والرعاية الطبية الكاملة".

واختتم إمام عاشور "تواجدكم بجانبي يهون عليّ وهو أكبر دافع لي أن أعود بسرعة وأقوى من الأول إن شاء الله، شكرا لكم من قلبي".

وكان الأهلي قد أعلن إصابة اللاعب بكسر في الترقوة واستبعاده من باقي مباريات البطولة.

وخرج إمام عاشور مصابا في الشوط الأول وهو يبكي بعد سقوطه على كتفه.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية في أحد مستشفيات ميامي أثبتت إصابته بكسر في الترقوة.

ويتواجد رفقة الأهلي كل من إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

كأس العالم للأندية الأهلي إمام عاشور
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