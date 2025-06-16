كأس العالم للأندية - فيتينيا: حققنا المطلوب ونبحث عن صدارة المجموعة

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 01:22

كتب : عبد الرحمن شريف

فيتينيا - باريس سان جيرمان

كشف فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان سعادته الكبيرة بتحقيق الانتصار بالجولة الأولي بكأس العالم للأندية، على حساب أتليتكو مدريد.

وتمكن باريس سان جيرمان من تحقيق انتصار كبير برباعية نظيفة على حساب أتليتكو مدريد لحساب المجموعة الثانية.

وقال فيتينيا في تصريحات لوسائل الإعلام:" الجو حار والظروف كانت صعبة، لكن تمكنا من السيطرة على المباراة والخروج بالثلاث نقاط".

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وواصل "موسم مرهق وصعب، لكن أحاول أن أستعيد عافيتي قدر الإمكان، أحب الركض وتقديم الحلول لأصدقائي في الفريق".

أردف لاعب "لا أهتم كثيرا بركلات الجزاء، المدرب يضع لاعبين بالأولويات، غاب ديمبيلي لكن باقي الفريق جاهز وأظهرنا مردود مميز".

أنهي "مازال من المبكر الحديث عن التأهل، توجد مباراتين في انتظارنا علينا تحقيق الانتصارات للتأهل في صدارة المجموعة".

وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل من: فابيان رويز، وفيتينيا، وأشرف حكيمي، ولي كانج إن.

ويقع باريس في المجموعة الثانية التي تضم كلًا من: أتليتكو مدريد، وبوتافوجو، وسياتل ساورندرز.

فيتينيا باريس سان جيرمان كأس العالم للأندية
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