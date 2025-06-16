فوت ميركاتو: صفقة تبادلية منتظرة بين يوفنتوس وميلان

الإثنين، 16 يونيو 2025 - 00:50

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - ميلان

يقترب ناديا يوفنتوس وميلان من إبرام صفقة تبادلية بين الطرفين.

وكشفت صحيفة فوت ميركاتو عن وجود تفاوض بين يوفنتوس وميلان، وذلك لإجراء صفقة تبادلية.

وأفاد الصحفي سانتي أونا، أن كلا من يوفنتوس وميلان، يعملان على صفقة تبادلية بين أندريا كامبياسو لاعب يوفينتوس، وثيو هيرنانديز ظهير ميلان.

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ويعد ثيو هيرنانديز حديث العديد من الأندية في فترة الانتقالات الصيفية، حيث عرضت خدماته على عدة أندية بهدف الرحيل عن الروسونيري، بسبب بعض المشاكل بين اللاعب والنادي، لكن دون جديد يذكر.

وقدّم الهلال عرضًا للاعب لكن رفضه بسبب رغبته في الاستمرار في أوروبا بالوقت الحالي.

صاحب الـ 27 عاما ارتدي شارة قيادة ميلان خلال آخر موسمين.

ومنذ انضمامه في 2019 خاض 262 مباراة سجل 34 هدفا وصنع 45 وتوج بلقبين.

وفي الموسم المنقضي شارك في 49 مباراة بجميع المسابقات سجل 5 وصنع 6 وتوج بلقب السوبر الإيطالي.

وكان ميلان قد تعاقد معه قادما من ريال مدريد في صيف 2019 مقابل 22 مليون يورو.

يوفنتوس ميلان أندريا كامبياسو ثيو هيرنانديز الدوري الإيطالي
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