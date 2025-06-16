مباشر مجموعة الأهلي - بالميراس (0)-(0) بورتو.. خروج روكي

يواجه بالميراس البرازيلي فريق بورتو البرتغالي في الجولة الافتتاحية من كأس العالم للأندية.

وكان فريقا الأهلي وإنتر ميامي قد تعادلا في نفس المجموعة سلبيا بدون أهداف.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق84 كلاوديو راموس يتألق وينقذ مرمى بورتو من هدف مؤكد

ق78 خروج فيتور روكي

ق67 مشاركة بيبي بدلا من جابري فيجا

ق64 باولينيو وألان ورافئيل فيجا ثلاثة تبديلات لبالميراس بدلا من إستيفاو وماريسيو وفيليبي إندرسون

ق50 فرصة ضائعة من بالميراس ترد بفرصة أخرى ضائعة من بورتو

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47 إنقاذ أسطوري على 3 مرات من على خط مرمى بورتو

ق41 استيفاو يمر بمهارة فردية ويسدد لكن تتحول لركنية إلى بالميراس

ق18 ويفرتون يتألق أمام النيران الصديقة

ق14 مراوغة من رودريجو مورا وتسديدة رائعة لكن بجوار القائم الأيمن لويفرتون حارس مرمى بالميراس

ق5 خطأ دفاعي فادح من بورتو واستيفاو يسدد لكن بجوار العارضة

ق5 روكي يهدر

ق2 هدف أول يضيع من بورتو بعد تسديدة جواو ماريو

انطلاق المباراة