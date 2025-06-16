مجموعة الأهلي - التشكيل.. ثلاثي في دفاع بورتو وبالميراس وظهور أول للوافد الجديد

يبدأ بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي اللقاء المرتقب بينهما لحساب المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية بثلاثي في الدفاع.

ويلتقي الفريقان على ملعب ميتلايف في الواحدة صباحا ليوم الإثنين، ويدير الهندوراسي سعيد مارتينيز المباراة تحكيميا.

ويقود فيتور روكي وإستيفاو ومن خلفهم فيليبي أندرسون هجوم بالميراس.

فيما يبدأ كلاوديو راموس في حراسة مرمى بدلا من ديوجو كوستا المصاب، فيما يتواجد جابري فيجا المنضم حديثا من الأهلي السعودي في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل بالميراس

حراسة المرمى: ويفيرتون

الدفاع: موريلو – جوستافو جوميز – أجوستين جايي

الوسط: خواكين بيكريرز – أنيبال مورينو – ريتشارد ريوس - فيليبي أندرسون

الهجوم: ماوريسيو – فيتور روكي – إستيفاو

فيما جاء تشكيل بورتو

حراسة المرمى: كلاوديو راموس

الدفاع: مارتيم فيرنانديز – زي بيدرو – ماركانو

الوسط: جواو ماريو – آلان فاريلا – جابري فيجا – فرانسيسكو مورا

الهجوم: فابيو فييرا – سامو أومورديون – رودريجو مورا

وكان الأهلي قد تعادل مع إنتر ميامي في افتتاح البطولة سلبيا.

وسيلتقي الأهلي مع بالميراس يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية، فيما سيواجه إنتر ميامي خصمه بورتو في نفس اليوم.