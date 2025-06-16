مروة عيد عبد الملك تحتفي بتسجيل 1000 هدف مع نيس

احتفلت مروة عيد عبد الملك بوصولها لـ 1000 هدف في مسيرتها مع نيس الفرنسي.

وأنهى نيس الدوري الفرنسي لكرة اليد سيدات برصيد 45 نقطة.

وكتبت مروة عبر حسابها على "فيسبوك": "1000 هدف في مسيرتي مع نادى نيس الفرنسي".

وأضاف "إحساس بالفخر وبعد سنوات عديدة مرت سريعا ولا أشعر بها، 1000 هدف أتذكر معظم تفاصيلهم في رحلة طويلة ومتعبة لكنها ممتعة لأن تفعل ما تحب".

وأكملت "الرحلة لا زالت مستمرة وربنا يكملها على خير والحمد لله دائما وأبدا".

وساهمت مروة في وصول منتخب مصر لبطولة العالم لأول مرة في التاريخ العام الماضي.