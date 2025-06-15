كرة يد - ماجديبورج بطل أوروبا ويحجز بطاقة مشاركته في كأس العالم للأندية بمصر
الأحد، 15 يونيو 2025 - 23:42
كتب : FilGoal
حقق ماجديبورج الألماني لقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بالفوز على فوخس برلين الألماني في النهائي بنتيجة 32-26.
واستضافت مدينة كولن الألمانية مباريات نصف النهائي والنهائي.
وحصد الفريق الألماني اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.
وحجز بطاقة المشاركة في كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) للمرة السادسة بعدما فاز باللقب في 3 مناسبات سابقة.
وضمنت فرق الأهلي والزمالك وماجديبورج المشاركة في نسخة 2025 والمقرر إقامتها في مصر في شهر سبتمبر المقبل.
وكان ماجديبورج قد فاز في نصف النهائي على برشلونة حامل اللقب بنتيجة 31-30.
فيما فاز فوخس برلين على نانت بنتيجة 34-24.
وفي مباراة المركز الثالث فاز نانت على برشلونة بنتيجة 30-25.
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