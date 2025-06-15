تفوقا على ديدا.. الشناوي ونوير في صدارة الشباك النظيفة بـ كأس العالم للأندية
الأحد، 15 يونيو 2025 - 23:24
كتب : FilGoal
عادل مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ الألماني رصيد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في صدارة ترتيب أكثر الحراس خروجا بشباك نظيفة في كأس العالم للأندية.
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
مانويل نوير
النادي : بايرن ميونيخ
وانتصر بايرن ميونيخ على أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0، فيما تعادل الأهلي مع إنتر ميامي في الافتتاح بنتيجة 0-0.
وحافظ الشناوي على نظافة شباكه ضد إنتر ميامي بـ 8 تصديات طيلة 90 دقيقة.
وإجمالا خرج الشناوي بشباك نظيفة في 5 مباريات من أصل 11 مشاركة في البطولة.
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REF CAM 🎥— DAZN Football (@DAZNFootball) June 15, 2025
Mohamed El-Shenawy's big save 👀
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/IDbLlhedKL
ويتصدر نوير الترتيب متساويا مع الشناوي برصيد 5 مباريات بشباك نظيفة من أصل 5 مباريات بنسبة 100%.
ويأتي في المركز الثاني نيلسون ديدا حارس مرمى كورينثيانز وميلان بـ 4 شباك نظيفة من 6 مباريات بعدما فض معه الشناوي ونوير.
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إنهم لا يصدقون.. الشناوي يذهل جماهير ميامي ليتألق في إنقاذ مرماه— MBC MASR 2 (@mbcmasr2) June 15, 2025
حسين الشحات يضيع الفرصة الأخيرة!#MBCMASR2 #عيش_البطولة#الأهلي pic.twitter.com/al6nLrBdzo
ويستعد الأهلي للقاء بالميراس البرازيلي ثم بورتو البرتغالي.
فيما سيواجه بايرن ميونيخ كل من بنفيكا وبوكا جونيورز.