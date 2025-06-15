تفوقا على ديدا.. الشناوي ونوير في صدارة الشباك النظيفة بـ كأس العالم للأندية

الأحد، 15 يونيو 2025 - 23:24

كتب : FilGoal

مانويل نوير - محمد الشناوي - الأهلي ضد بايرن

عادل مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ الألماني رصيد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في صدارة ترتيب أكثر الحراس خروجا بشباك نظيفة في كأس العالم للأندية.

وانتصر بايرن ميونيخ على أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0، فيما تعادل الأهلي مع إنتر ميامي في الافتتاح بنتيجة 0-0.

وحافظ الشناوي على نظافة شباكه ضد إنتر ميامي بـ 8 تصديات طيلة 90 دقيقة.

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وإجمالا خرج الشناوي بشباك نظيفة في 5 مباريات من أصل 11 مشاركة في البطولة.

ويتصدر نوير الترتيب متساويا مع الشناوي برصيد 5 مباريات بشباك نظيفة من أصل 5 مباريات بنسبة 100%.

ويأتي في المركز الثاني نيلسون ديدا حارس مرمى كورينثيانز وميلان بـ 4 شباك نظيفة من 6 مباريات بعدما فض معه الشناوي ونوير.

ويستعد الأهلي للقاء بالميراس البرازيلي ثم بورتو البرتغالي.

فيما سيواجه بايرن ميونيخ كل من بنفيكا وبوكا جونيورز.

مانويل نوير الأهلي بايرن ميونيخ محمد الشناوي
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