تفوقا على ديدا.. الشناوي ونوير في صدارة الشباك النظيفة بـ كأس العالم للأندية

عادل مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ الألماني رصيد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في صدارة ترتيب أكثر الحراس خروجا بشباك نظيفة في كأس العالم للأندية.

وانتصر بايرن ميونيخ على أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0، فيما تعادل الأهلي مع إنتر ميامي في الافتتاح بنتيجة 0-0.

وحافظ الشناوي على نظافة شباكه ضد إنتر ميامي بـ 8 تصديات طيلة 90 دقيقة.

وإجمالا خرج الشناوي بشباك نظيفة في 5 مباريات من أصل 11 مشاركة في البطولة.

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ويتصدر نوير الترتيب متساويا مع الشناوي برصيد 5 مباريات بشباك نظيفة من أصل 5 مباريات بنسبة 100%.

ويأتي في المركز الثاني نيلسون ديدا حارس مرمى كورينثيانز وميلان بـ 4 شباك نظيفة من 6 مباريات بعدما فض معه الشناوي ونوير.

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إنهم لا يصدقون.. الشناوي يذهل جماهير ميامي ليتألق في إنقاذ مرماه

حسين الشحات يضيع الفرصة الأخيرة!#MBCMASR2 #عيش_البطولة#الأهلي pic.twitter.com/al6nLrBdzo — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) June 15, 2025

ويستعد الأهلي للقاء بالميراس البرازيلي ثم بورتو البرتغالي.

فيما سيواجه بايرن ميونيخ كل من بنفيكا وبوكا جونيورز.