خبر في الجول - دعبسة يقترب من المقاولون العرب

توصل المقاولون العرب لاتفاق لضم محمود دعبسة من كهرباء الإسماعيلية بدءا من الموسم المقبل.

محمود دعبسة النادي : كهرباء الإسماعيلية المقاولون العرب

وتألق دعبسة في قيادة فريقه للتأهل للدوري المصري لأول مرة في تاريخه باحتلال المركز الثالث في دوري المحترفين.

وحسبما علم FilGoal.com فإن دعبسة سيوقع على عقد ممتد لـ 3 مواسم مع ذئاب الجبل.

ويعد دعبسة ثالث هدافي كهرباء الإسماعيلية في الموسم المنقضي من دوري المحترفين بتسجيل 9 أهداف.

وانضم دعبسة لكهرباء الإسماعيلية في 2023 قادما من بتروجت وساهم في تأهل الفريق لدوري المحترفين ثم الممتاز خلال موسمين.

ولا يعد المقاولون العرب غريبا على الدوري المصري إذ خاض 40 موسما من قبل، أفرز خلالها مجموعة كبيرة من اللاعبين الذي ارتدوا قميص منتخب مصر أو مثلوا مصر في المحافل الأوروبية الكبرى وعلى رأسهم الثنائي محمد صلاح ومحمد النني.

وتوج ذئاب الجبل بلقب الدوري المصري موسم 1982-83.

كما فاز بلقب كأس مصر 3 مرات ولقب كاس الكؤوس الإفريقي 3 مرات ليصبح من أكثر الفرق المصرية تتويجا عبر التاريخ.

ويتصدر أحمد علي كامل ترتيب هدافي ذئاب الجبل في الدوري المصري تاريخيا برصيد 41 هدفا.