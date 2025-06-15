جالاتا سراي ينتظر الضوء الأخضر من تير شتيجن لتقديم عرض رسمي

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن جاهزية جالاتا سراي التركي، لتقديم عرض رسمي للألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

وأفادت الصحيفة أن الفريق التركي، عنده القدرة المالية الكبيرة للحصول على خدمات تير شيتيجين من برشلونة.

ينتظر الفريق التركي الحصول على الموافقة من الحارس الألماني، من أجل الجلوس مع برشلونة للتفاوض، خاصة وأن تير شتيجين يريد المشاركة بشكل أساسي.

ويبدو أن الأمور توترت بين برشلونة والحارس الألماني، وذلك بعد التعاقد مع خوان جارسيا حارس مرمي إسبانيول.

ووجه الفريق الكتالوني رسالة غير مباشرة لشتيجن بهذا التوقيع، أن يبحث عن فريق آخر، خاصة وأن تشيزني سيكون الحارس الثاني للفريق.

وشارك شتيجن الموسم الحالي في عدد قليل من المباريات، وذلك بعدما تعرض لإصابة أبعدته كثيرًا عن الملاعب.

وينتظر مانشستر يونايتد وإي سي ميلان أيضًا الوقت المناسب، وذلك من أجل التفاوض مع شتيجن، خاصة وأن ميلان يستعد لبيع حارسه الأساسي مايك ماينان.

وتعاقد برشلونة مع تير شتيجن صيف 2014، وحقق قائد البلوجرانا الكثير من الألقاب أبرزها لقب الليجا ودوري أبطال أوروبا.