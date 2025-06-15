كرة سلة - الأهلي يعلن فسخ تعاقد كيجو بالتراضي

الأحد، 15 يونيو 2025 - 22:37

كتب : FilGoal

مصطفى كيجو - الأهلي كرة سلة

أعلن الأهلي فسخ تعاقد مصطفى كيجو لاعب فريق كرة السلة بالتراضي.

وكان تعاقد كيجو ينتهي مع الأهلي في 2027 بعدما وقع من قبل على عقد لمدة 4 مواسم.

وجاء ذلك بناء على طلب اللاعب الذي تقدم به منذ عدة أيام لفسخ تعاقده.

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وأشار خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في الأهلي إلى أن النادي وافق على طلب اللاعب في ضوء الرؤية الفنية وبالتنسيق مع الجهاز الفني.

وقضى كيجو موسمين مع الأهلي عقب انتقاله قادما من الشمال القطري.

وتوج كيجو في الموسم المنتهي بلقب دوري السوبر لكرة السلة رجال.

الأهلي كرة سلة مصطفى كيجو
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