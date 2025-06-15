خبر في الجول - إبراهيم بهنسي على أعتاب وادي دجلة

الأحد، 15 يونيو 2025 - 22:30

كتب : عمرو نبيل

شعار وادي دجلة

توصل وادي دجلة لاتفاق لضم إبراهيم بهنسي لاعب أسوان استعدادا للموسم الجديد.

وعاد دجلة للدوري المصري من جديد بعد سنوات من الغياب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بهنسي سينضم مقابل 3.5 مليون جنيه.

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وسيوقع اللاعب على عقد يمتد لمدة 4 مواسم.

يشغل بهنسي مركز الوسط وشارك الموسم المنقضي مع أسوان في دوري المحترفين وسجل هدفين.

الفريق المُلقب بـ "الغزلان" هبط بنهاية موسم 2020-21 واستمر في الدرجة الثانية 4 مواسم وحسم تأهله وسط الكبار بدءا من الموسم المقبل قبل جولتين على نهاية دوري المحترفين.

دجلة في الدوري الممتاز

الناي أنشئ في عام 2002 هبط وبعد 8 سنوات فقط بدأ مشواره في الدوري المصري موسم 2010-11.

وقضى الفريق من قبل 11 موسما في الدوري المصري والآن هو على أعتاب الموسم الـ 12 وسط الكبار.

ويعد ستانلي أوهاويتشي الهداف التاريخي للفريق برصيد 27 هدفا سجلها في مسابقة الدوري.

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وسبق أن احتل الفريق المركز الخامس في موسمي 2014-15 و2015-16 كأفضل مركز ممكن.

وحظى الفريق بفرصة ارتداء فلوران مالودا لاعب فرنسا وتشيلسي السابق لقميصه في 2016.

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شارك مالودا مع دجلة في 18 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

كما فتح الباب لعمر مرموش باللعب في الدوري المصري وخوض تجربة احترافية تكللت بالوصول لمانشستر سيتي.

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ووصل الفريق لنهائي كأس مصر 2015 وخسر أمام الزمالك وحصل على فرصة المشاركة قاريا في الكونفدرالية.

وانتهت مسيرته القارية سريعا وودع البطولة على يد دجوليبا المالي بركلات الترجيح في دور الـ16 الأول.

أسوان وادي دجلة الدوري المصري
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