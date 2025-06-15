الخامس وليس الأسرع.. موسيالا ينضم لقائمة مسجلي الهاتريك في كأس العالم للأندية

1واكتسح بايرن ميونيخ ضيفه أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0 في افتتاح مشوار الفريقين لحساب المجموعة الثالثة من نسخة 2025.

وشارك موسيالا بديلا في الدقيقة 61 بدلا من هاري كين.

وسجل ثلاثية في الدقائق 67 و73 من ركلة جزاء و84.

ورغم أن موسيالا سجل ثلاثية في 17 دقيقة إلا أن جاريث بيل هو صاحب أسرع هاتريك في تاريخ البطولة خلال 11 دقيقة ضد كاشيما أنتلرز الياباني في 2018.

وبات الألماني الشاب صاحب أول هاتريك في النسخة المكبرة من البطولة، والخامس تاريخيا.

⚽️⚽️⚽️ All three goals from @JamalMusiala as his 23-minute hat trick helped Bayern to a big win to kick off their #FIFACWC Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/1H1vk7qaPl — DAZN Football (@DAZNFootball) June 15, 2025

وإليكم قائمة مسجلي الهاتريك في تاريخ كأس العالم للأندية

لويس سواريز – برشلونة × جوانزو في 2015

كريستيانو رونالدو – ريال مدريد × كاشيما في 2016

جاريث بيل – ريال مدريد × كاشيما في 2018

حمدو الهوني – الترجي × السد في 2019

جمال موسيالا – بايرن ميونيخ × أوكلاند في 2025

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