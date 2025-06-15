الخامس وليس الأسرع.. موسيالا ينضم لقائمة مسجلي الهاتريك في كأس العالم للأندية

الأحد، 15 يونيو 2025 - 22:12

كتب : FilGoal

جمال موسيالا - بايرن ميونيخ

1واكتسح بايرن ميونيخ ضيفه أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0 في افتتاح مشوار الفريقين لحساب المجموعة الثالثة من نسخة 2025.

وشارك موسيالا بديلا في الدقيقة 61 بدلا من هاري كين.

وسجل ثلاثية في الدقائق 67 و73 من ركلة جزاء و84.

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ورغم أن موسيالا سجل ثلاثية في 17 دقيقة إلا أن جاريث بيل هو صاحب أسرع هاتريك في تاريخ البطولة خلال 11 دقيقة ضد كاشيما أنتلرز الياباني في 2018.

وبات الألماني الشاب صاحب أول هاتريك في النسخة المكبرة من البطولة، والخامس تاريخيا.

وإليكم قائمة مسجلي الهاتريك في تاريخ كأس العالم للأندية

لويس سواريز – برشلونة × جوانزو في 2015

كريستيانو رونالدو – ريال مدريد × كاشيما في 2016

جاريث بيل – ريال مدريد × كاشيما في 2018

حمدو الهوني – الترجي × السد في 2019

جمال موسيالا – بايرن ميونيخ × أوكلاند في 2025

جمال موسيالا بايرن ميونيخ كأس العالم للأندية
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