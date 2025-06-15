انتهت في كأس العالم للأندية - باريس سان جيرمان (4)-(0) أتلتيكو مدريد

الأحد، 15 يونيو 2025 - 21:58

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - إنتر - نهائي دوري أبطال أوروبا - ديزيري دوي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم للأندية.

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ق 96 الرابع من لي كانج إين من علامة الجزاء

ق 95 ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو

ق 87 سينو مايولو يسجل هدف باريس الثالث من صناعة حكيمي

ق 80 إبراهيم مباي ولوكاس هيرنانديز بدلا من ديزير دوي ونونو مينديش

ق78 بطاقة حمراء يتحصل عليها لونجليه مدافع أتليتكو مدريد بسبب الاعتراض على حكم اللقاء

ق 72 لي كانج إين ووارين زاير إيمري بدلا من فابيان رويز وخفيتشا كفاراتسيخيليا

ق 70 ألكساندر سورلوث بدلا من بابلو باريوس

ق 66 سيني مايولو بدلا من جونكالو راموس

ق 62 رينيلدو ماندافا وكونور جالاجر وأنخيل كوريا بدلا من خافيير جالان ورودريجو دي بول وجوليانو سيميوني

ق 58 مخالفة من كوكي ضد ديزير دوي في بداية اللعبة تتسبب في إلغاء الهدف

ق 57 جووووول تقليص الفارق من جوليان ألفاريز بعد تمريرة من جوليانو سيميوني

ق 46 كوكي بدلا من صامويل لينو

استراحة

ق 45+1 جوووول فيتينيا يسجل الثاني بتسديدة رائعة

ق 19 جوووول أول لباريس يسجله فابيان رويز

بداية المباراة

باريس سان جيرمان كأس العالم للاندية أتلتيكو مدريد
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