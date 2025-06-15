مباشر كأس العالم للأندية - باريس سان جيرمان (2)-(0) أتلتيكو مدريد.. الثااااني

الأحد، 15 يونيو 2025 - 21:58

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - إنتر - نهائي دوري أبطال أوروبا - ديزيري دوي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم للأندية.

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ق 45+1 جوووول فيتينيا يسجل الثاني بتسديدة رائعة

ق 19 جوووول أول لباريس يسجله فابيان رويز

بداية المباراة

باريس سان جيرمان كأس العالم للاندية أتلتيكو مدريد
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