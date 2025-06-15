مباشر كأس العالم للأندية - باريس سان جيرمان (2)-(0) أتلتيكو مدريد.. الثااااني
الأحد، 15 يونيو 2025 - 21:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم للأندية.
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ق 45+1 جوووول فيتينيا يسجل الثاني بتسديدة رائعة
ق 19 جوووول أول لباريس يسجله فابيان رويز
بداية المباراة
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