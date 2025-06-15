انتهت في كأس العالم للأندية - باريس سان جيرمان (4)-(0) أتلتيكو مدريد
الأحد، 15 يونيو 2025 - 21:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم للأندية.
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ق 96 الرابع من لي كانج إين من علامة الجزاء
ق 95 ركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو
ق 87 سينو مايولو يسجل هدف باريس الثالث من صناعة حكيمي
ق 80 إبراهيم مباي ولوكاس هيرنانديز بدلا من ديزير دوي ونونو مينديش
ق78 بطاقة حمراء يتحصل عليها لونجليه مدافع أتليتكو مدريد بسبب الاعتراض على حكم اللقاء
ق 72 لي كانج إين ووارين زاير إيمري بدلا من فابيان رويز وخفيتشا كفاراتسيخيليا
ق 70 ألكساندر سورلوث بدلا من بابلو باريوس
ق 66 سيني مايولو بدلا من جونكالو راموس
ق 62 رينيلدو ماندافا وكونور جالاجر وأنخيل كوريا بدلا من خافيير جالان ورودريجو دي بول وجوليانو سيميوني
ق 58 مخالفة من كوكي ضد ديزير دوي في بداية اللعبة تتسبب في إلغاء الهدف
ق 57 جووووول تقليص الفارق من جوليان ألفاريز بعد تمريرة من جوليانو سيميوني
ق 46 كوكي بدلا من صامويل لينو
استراحة
ق 45+1 جوووول فيتينيا يسجل الثاني بتسديدة رائعة
ق 19 جوووول أول لباريس يسجله فابيان رويز
بداية المباراة