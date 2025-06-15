طاقم أرجنتيني يقود مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم حكام مباراة ريال مدريد والهلال بكأس العالم للأندية.

ويستهل ريال مدريد مشواره في البطولة القارية، الأربعاء القادم في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وتولي الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو، إدارة مباراة ريال مدريد والهلال بالجولة الأولي من المجموعة الثامنة.

ويبلغ الحكم 43 عام، ولم يسبق له أن أدار مباراة لفريق إسباني.

ويعتبر هو الحكم الأول في الأرجنتين الذي يقود مباراة بكأس العالم للأندية، وقاد مباراته الأولي قبل اثني عشر عامًا بدوري الدرجة الثانية الأرجنتيني.

وآخر إنجازاته تعيينه حكمًا لنهائيات كأس أمريكا الجنوبية للشباب تحت 20 عامًا.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثامنة التي تضم الهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورج.

وجاءت قائمة ريال مدريد المشاركة بكأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمي: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس - سيرخيو مسيتري.

الدفاع: داني كارفاخال - دين هاوسن - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - خيسوس فورتيا - دييجو أجوادو - راؤول أسينسيو - يوسف لخديم - رامون جاكوبو.

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس - ماريو مارتن - شيما أندريس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - إندريك - براهيم دياز - جونوالو جارسيا - فيكتور مونوز.