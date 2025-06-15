طبيب الأهلي: راحة سلبية لـ إمام عاشور بعد الجراحة

أعلن أحمد جاب الله طبيب الأهلي خضوع إمام عاشور لجراحة ناجحة بعد تعرضه لكسر في عظمة الترقوة.

وأصيب عاشور خلال افتتاح كأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في لقاء انتهى بالتعادل السلبي.

وخضع إمام للجراحة في في أحد مستشفيات مدينة ميامي بأمريكا.

وقال طبيب الأهلي عبر موقع النادي: "إمام عاشور أجرى جراحة ناجحة اليوم وراحة سلبية لعدة أيام".

وأضاف "سيبدأ تنفيذ البرنامج والتأهيلي الذي سيؤديه على مدار الأسابيع القادمة من أجل متابعة تطورات حالته، ولتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية عقب نهاية البرنامج العلاجي".

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لقطة تاريخيّة .. الحكم يصور زيزو بالتقنية الجديدة 🔥

بكاء أمام عاشور بعد إصابته في افتتاحية كأس العالم للأندية

ونزول زيزو في أول مبارياته مع النادي الأهلي #MBCMASR2 #عيش_البطولة#الأهلي pic.twitter.com/8TMzB5CEcX — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) June 15, 2025

وكان الأهلي قد أعلن إصابة اللاعب بكسر في الترقوة واستبعاده من باقي مباريات البطولة.

وخرج إمام عاشور مصابا في الشوط الأول وهو يبكي بعد سقوطه على كتفه.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية في أحد مستشفيات ميامي أثبتت إصابته بكسر في الترقوة.

ويتواجد رفقة الأهلي كل من إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.