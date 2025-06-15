التشكيل - حضور كفارا وغياب ديمبيلي.. ما تغير عن موقعة باريس وأتلتيكو السابقة

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن تشكيله لمواجهة أتلتيكو مدريد في انطلاق منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم للأندية.

وشهد التشكيل غياب عثمان ديمبيلي وبرادلي باركولا عن هجوم بطل دوري أبطال أوروبا 2025.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليام باتشو - نونو مينديش

خط الوسط: روبن نيفيز - فيتينيا - فابيان رويز

خط الهجوم: ديزير دوي - جونكالو راموس - خفيتشا كفاراتسخيليا

على الجانب الآخر جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - روبين لو نورمان - كليمون لونجليه - خافي جالان

خط الوسط: جوليانو سيميوني - رودريجو دي بول - بابلو باريوس - صامويل لينو

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - خوليان ألفاريز

المواجهة الوحيدة التي جمعت بين الفريقين وقعت خلال موسم 2024-2025، في الجولة الرابعة لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت هذه المباراة فوز أتلتيكو مدريد على باريس سان جيرمان 2-1.

تشكيل أتلتيكو الأساسي الحالي يضم 8 لاعبين من الذين خاضوا هذه المباراة بصفة أساسية، هم جميع الحاليين باستثناء روبين لو نورمان وصامويل لينو وماركوس يورينتي، بدلا من ناهويل مولينا وأكسيل فيتسل وكونور جالاجر.

أما في ناحية باريس، فهناك 7 لاعبين كما هم، بينما تغير الثلاثي الهجومي بالكامل إضافة للاعب وسط.

الرباعي هم فابيان رويز وديزير دوي وجونكالو راموس وخفيتشا كفاراتسخيليا، الذين يظهرون بدلا من وارين زاير إيمري وعثمان ديمبيلي وماركو أسينسيو وبرادلي باركولا.