نتيجة لا تكرر كل يوم.. بايرن ميونيخ يقسو على أوكلاند بـ 10 أهداف في انتصار قياسي

قسا بايرن ميونيخ الألماني على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بـ 10 أهداف دون رد في كأس العالم للأندية 2025.

سجل أهداف بايرن كل من: جمال موسيالا (3) وكينسجلي كومان (2) وساشا بوي وتوماس مولر (2) ومايكل أوليسيه (2).

والتقي الفريقان على ملعب تي كيو إل ستيديوم في سينسيناتي الأمريكية وأدار اللقاء السنغالي عيسى سي. وتواجد محمود عاشور كحكم تقنية فيديو.

وأصبحت تلك أكبر نتيجة في تاريخ البطولة على الإطلاق، فيما أصبح بايرن ميونيخ أول فريق يسجل 6 أهداف في الشوط الأول.

ويمتلك بايرن ميونيخ نسبة 100% من الانتصارات من خلال 5 فوز من 5 مباريات في كأس العالم للأندية.

وتعد تلك ثاني مباراة رسمية يسجل فيها بايرن ميونيخ 10 أهداف بعد الفوز على أنوورثسيوس فاجومسيتا في 1983 بالدوري الأوروبي.

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التشكيل

بدأ جوناثان تاه في دفاع بايرن ميونيخ لأول مرة بعد انضمامه من باير ليفركوزن أساسيا.

وقاد هاري كين هجوم البافاري، فيما اعتمد بطل أوقيانوسيا التاريخي على خماسي في الدفاع.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بوضوح نوايا البافاري بتسجيل هدف مبكر فبعد ركلة البداية ركض لاعبو الفريق لمناطق دفاع أوكلاند سيتي وتقدم مانويل نوير بالكرة حتى منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 5 تصدى الحارس لرأسية كينجسلي كومان وحولها لركنية ببراعة، ركنية نفذت من جوشوا كيميتش ورأسية من تاه أودعها كومان في الشباك.

وفي الدقيقة 18 سدد ساشا بوي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك بعد تمهيد بالرأس من كومان.

وبعد دقيقتين أودع مايكل أوليسيه عرضية توماس مولر في الشباك.

ودقيقتان جديدتان وسجل كومان الهدف الثاني له والرابع لفريقه بعد مراوغة وتسديدة قوية.

وتألق الحارس في منع الهدف الرابع لبايرن ميونيخ من تسديدة هاري كين في الدقيقة 31.

وأضاف مولر الهدف الخامس بتسديدة بعد لمسة رائعة عقب عرضية أوليسيه في الدقيقة 45.

وانتهى الشوط الأول بتسديدة رائعة من أوليسيه سكنت الشباك بهدف في الدقيقة 45+3 لينتهي بسداسية دون مقابل.

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في الشوط الثاني شارك لويس كارل وسيرج جنابري بدلا من أوليسيه وكومان.

وأهدر لاعبو بايرن مجموعة من الفرص.

ودفع فينسنت كومباني تغييرين جديدين في الدقيقة 61 بمشاركة دايو أوباميكانو وجمالا موسيالا بدلا من جيريرو وكين.

موسيالا كاد أن يسجل برأسية بعد ثواني معدودة من مشاركته لكن كرته علت العارضة.

وفي الدقيقة 67 سجل موسيالا هدفا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 71 احتسب عيسى سي ركلة جزاء للبافاري أودعها موسيالا في الشباك.

واستغل موسيالا خطأ الحارس في التمرير وسجل الثالث له والتاسع لبايرن ميونيخ في الدقيقة 84.

واختتم مولر اللقاء بالهدف العاشر في الدقيقة 89 وموقعا على هدفه رقم 250 مع بايرن ميونيخ، لتنتهي المباراة بنتيجة قياسية مدوية بافارية.