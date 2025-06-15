كأس العالم للأندية - أكبر نتيجة في التاريخ.. بايرن ميونيخ يحطم الرقم القياسي

الأحد، 15 يونيو 2025 - 21:03

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

سحق بايرن ميونيخ الألماني منافسه أوكلاند سيتي النيوزيلندي بـ 10 أهداف دون رد في أولى مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم للأندية.

وبذلك تجاوز بايرن ميونيخ أكبر نتيجة فوز في تاريخ البطولة بالفعل، وهي التي حققها الهلال السعودي على الجزيرة الإماراتي 6-1 في نسخة 2021.

بايرن أنهى هذا العمل في أول شوط بالفعل، حيث تقدم خلاله 6-0.

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كذلك حطم البافاري الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف في مباراة واحدة بتاريخ البطولة، والذي كان 8 أهداف.

الرقم السابق تحقق 3 مرات، الأولى في نسخة 2008 حين فاز مانشستر يونايتد الإنجليزي على جامبا أوساكا الياباني 5-3.

والثانية في نسخة 2019، والتي شهدت فوز الترجي التونسي على السد القطري 6-2.

أما الثالثة والأخيرة حتى الآن فكانت في نسخة 2022، وشهدت فوز ريال مدريد الإسباني على الهلال 5-3.

كينجسلي كومان نجم بايرن ميونيخ سجل أول هدف في تاريخ كأس العالم للأندية 2025 بنظامه الجديد المكون من 32 فريقا.

الهدف أتى في الدقيقة السادسة برأسية كينجسلي كومان، بعد أن تلقى رأسية جوناثان تاه من الركنية.

الألماني جوناثان تاه هو المساهم الوحيد غير الفرنسي في الأهداف حتى الآن بفضل هذه الصناعة.

لاحقا صنع كومان الهدف الثاني في الدقيقة 18، ليسجله مواطنه الفرنسي ساشا بوي.

وفي الدقيقة 20 سجل مايكل أوليسيه الهدف الثالث، ثم صنع الرابع ليسجله كومان في الدقيقة 22.

الثلاثي الفرنسي المسجل حجز الأرقام 9 و10 و11 في تاريخ المسجلين الفرنسيين بكأس العالم للأندية عموما بمختلف أنظمته.

واستمر الحفل بالهدف الخامس من توماس مولر المسجل الوحيد غير الفرنسي حتى الآن في الدقيقة 45، ولكن بصناعة فرنسية أخرى من أوليسيه.

بينما عادت السيادة الفرنسية بالهدف السادس الذي سجله أوليسيه في الدقيقة 45+3 من صناعة ساشا بوي.

وبدأ جمال موسيالا الهاتريك الخاص به بالهدف السابع في الدقيقة 68 من صناعة مولر.

ثم سجل موسيالا الثامن من ركلة جزاء في الدقيقة 73، ليكمل الهاتريك بالتاسع في الدقيقة 84.

وأخيرا اختتم توماس مولر الحفل بالهدف العاشر من صناعة سيرج جنابري في الدقيقة 89.

البطولة تقام للمرة الأولى في التاريخ بهذا النظام، بعد النسخ السابقة التي ضمت أبطال القارات فقط، وتحولت لاحقا إلى "كأس إنتركونتيننتال".

وهذه ثاني مباراة تقام من المسابقة حتى الآن.

وأقيم الافتتاح بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، وانتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتستمر مباريات اليوم بافتتاح مواجهات المجموعة الثانية، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد.

الفريقان تأهلا بنقاط التصنيف الأوروبي، بينما يذكر أن باريس هو بطل دوري أبطال أوروبا 2025.

وهذا يضمن مقعده في النسخة المقبلة من البطولة عام 2029، كما يضمن له مقعدا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025.

بايرن ميونيخ أوكلاند سيتي كأس العالم للأندية
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