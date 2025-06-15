بسبب ليون.. ريان شرقي يتوعد مانشستر يونايتد: "سأقتلهم"

الأحد، 15 يونيو 2025 - 20:28

كتب : FilGoal

ريان شرقي - مانشستر سيتي

تحدث ريان شرقي، لاعب مانشستر سيتي الجديد، عن سعادته الكبيرة لارتداء قميص مانشستر سيتي.

ويستهل مانشستر سيتي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الوداد المغربي، وذلك في إطار الجولة الأولي من كأس العالم للأندية.

وقال ريان شرقي في تصريحات لوسائل الإعلام:" سعيد بوجودي في مانشستر سيتي، فريق كبير وأبحث عن تحقيق بطولات كبيرة هنا".

أخبار متعلقة:
كأس العالم للأندية - في شوط واحد.. بايرن ميونيخ يحطم أكبر نتيجة في تاريخ البطولة كأس العالم للأندية - احتكار فرنسي.. أول 4 أهداف في البطولة من نفس الجنسية ريان شرقي: مانشستر سيتي يضم لاعبين من بين الأفضل في العالم سيشارك في كأس العالم للأندية.. مانشستر سيتي يعلن ضم ريان شرقي

وواصل ريان "تحدثت مع جوارديولا حول مركزي، وقد أخبرني أنه يحب اللاعبين رقم 10، وأنا مستعد للعب في أي مركز".

وأردف شرقي "أنا مشجع لليون قبل أن أكون لاعب هناك، وقد تعرضنا للهزيمة من مانشستر يونايتد، لذلك لا أستطيع الانتظار حتى أواجههم من جديد وسأقتلهم".

وأنهي حديثه "عندما تمتلك الكرة فأنت حر، افعل ما تشاء بها، لكن المهم ألا يعود هذا الأمر بالضرر على فريقك".

ويشير شرقي في حديثه إلى مواجهة مانشستر يونايتد وليون في ربع نهائي الدوري الأوروبي، والتي انتهى إيابها بعودة يونايتد وفوزه 5-4 في الوقت الإضافي.

وشارك ريان شرقي الموسم الماضي في 44 مباراة، مسجلا 12 هدفا، وقدم 20 تمريرة حاسمة.

ويقع مانشستر سيتي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية رفقة الوداد المغربي والعين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي.

ريان شرقي مانشستر سيتي ليون مانشستر يونايتد كأس العالم للأندية
نرشح لكم
أوسكار أوستاري.. الحارس الذي عاد من الظل لينقذ ليونيل ميسي الخامس وليس الأسرع.. موسيالا ينضم لقائمة مسجلي الهاتريك في كأس العالم للأندية مباشر كأس العالم للأندية - باريس سان جيرمان (2)-(0) أتلتيكو مدريد.. الثااااني طاقم أرجنتيني يقود مباراة ريال مدريد والهلال السعودي طبيب الأهلي: راحة سلبية لـ إمام عاشور بعد الجراحة التشكيل - حضور كفارا وغياب ديمبيلي.. ما تغير عن موقعة باريس وأتلتيكو السابقة نتيجة لا تكرر كل يوم.. بايرن ميونيخ يقسو على أوكلاند بـ 10 أهداف في انتصار قياسي كأس العالم للأندية - أكبر نتيجة في التاريخ.. بايرن ميونيخ يحطم الرقم القياسي
أخر الأخبار
كرة سلة - الأهلي يعلن فسخ تعاقد كيجو بالتراضي 14 دقيقة | كرة سلة
خبر في الجول - إبراهيم بهنسي على أعتاب وادي دجلة 21 دقيقة | الدوري المصري
أوسكار أوستاري.. الحارس الذي عاد من الظل لينقذ ليونيل ميسي 37 دقيقة | كأس العالم للأندية
الخامس وليس الأسرع.. موسيالا ينضم لقائمة مسجلي الهاتريك في كأس العالم للأندية 40 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر كأس العالم للأندية - باريس سان جيرمان (2)-(0) أتلتيكو مدريد.. الثااااني 53 دقيقة | كأس العالم للأندية
طاقم أرجنتيني يقود مباراة ريال مدريد والهلال السعودي ساعة | الكرة الأوروبية
طبيب الأهلي: راحة سلبية لـ إمام عاشور بعد الجراحة ساعة | كأس العالم للأندية
التشكيل - حضور كفارا وغياب ديمبيلي.. ما تغير عن موقعة باريس وأتلتيكو السابقة ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 2 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 3 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون 4 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة
/articles/507241/بسبب-ليون-ريان-شرقي-يتوعد-مانشستر-يونايتد-سأقتلهم