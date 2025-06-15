بسبب ليون.. ريان شرقي يتوعد مانشستر يونايتد: "سأقتلهم"

تحدث ريان شرقي، لاعب مانشستر سيتي الجديد، عن سعادته الكبيرة لارتداء قميص مانشستر سيتي.

ويستهل مانشستر سيتي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الوداد المغربي، وذلك في إطار الجولة الأولي من كأس العالم للأندية.

وقال ريان شرقي في تصريحات لوسائل الإعلام:" سعيد بوجودي في مانشستر سيتي، فريق كبير وأبحث عن تحقيق بطولات كبيرة هنا".

وواصل ريان "تحدثت مع جوارديولا حول مركزي، وقد أخبرني أنه يحب اللاعبين رقم 10، وأنا مستعد للعب في أي مركز".

وأردف شرقي "أنا مشجع لليون قبل أن أكون لاعب هناك، وقد تعرضنا للهزيمة من مانشستر يونايتد، لذلك لا أستطيع الانتظار حتى أواجههم من جديد وسأقتلهم".

وأنهي حديثه "عندما تمتلك الكرة فأنت حر، افعل ما تشاء بها، لكن المهم ألا يعود هذا الأمر بالضرر على فريقك".

ويشير شرقي في حديثه إلى مواجهة مانشستر يونايتد وليون في ربع نهائي الدوري الأوروبي، والتي انتهى إيابها بعودة يونايتد وفوزه 5-4 في الوقت الإضافي.

وشارك ريان شرقي الموسم الماضي في 44 مباراة، مسجلا 12 هدفا، وقدم 20 تمريرة حاسمة.

ويقع مانشستر سيتي في المجموعة السابعة لكأس العالم للأندية رفقة الوداد المغربي والعين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي.