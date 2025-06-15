سبورت: ويليامز مجنون ببرشلونة ومستعد لتخفيض راتبه

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن رغبة نيكو ويليامز في تخفيض مرتبه من أجل الانتقال لبرشلونة.

وأفاد الصحفي "تشافير أوترونو"، أن اللاعب أخبر وكيل أعماله عن رغبته في تقليل راتبه، من أجل الانتقال لبرشلونة دون النظر للعروض الأخري.

ويعتبر نيكو ويليامز هدفًا أساسيًا لبرشلونة منذ الموسم الماضي، حيث تفاوض الفريق مع اللاعب من أجل كسر عقده، لكن اللاعب فضل الاستمرار لموسم آخر مع بيلباو للمشاركة الأوروبية.

وحدث اجتماع مؤخرًا بين وكيل أعمال اللاعب وديكو، للنظر في رغبة الفريق الكتالوني بالتعاقد مع الجناح الإسباني.

وأجرى مسؤولو بايرن ميونيخ الألماني محادثات مع ويليامز وفقا لسكاي سبورتس، ولكن وفقا للتقارير مؤخرا، فإن العرض لم يلقَ رضا ويليامز للخروج من إسبانيا.

ويسعى بايرن ميونيخ لتعويض رحيل ليروي ساني الذي انتقل لجالاتاسراي.

وخاض نيكو ويليامز 45 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات بقميص الفريق الباسكي.

صاحب الـ 22 عاما خاض 28 مباراة بقميص منتخب إسبانيا وسجل 6 أهداف وساهم بالتتويج بلقب يورو 2024.