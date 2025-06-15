كأس العالم للأندية - احتكار فرنسي.. أول 4 أهداف في البطولة من نفس الجنسية

لا أحد يسجل في كأس العالم للأندية بدون جواز السفر الفرنسي حتى الآن.

22 دقيقة من الرعب عاشها أوكلاند سيتي النيوزيلندي على يد بايرن ميونيخ الألماني، المتقدم 4-0 حتى الآن، في أولى مباريات المجموعة الثالثة.

كينجسلي كومان نجم بايرن ميونيخ سجل أول هدف في تاريخ كأس العالم للأندية 2025 بنظامه الجديد المكون من 32 فريقا.

الهدف أتى في الدقيقة السادسة برأسية كينجسلي كومان، بعد أن تلقى رأسية جوناثان تاه من الركنية.

كومان يسجل الهدف الأول في كأس العالم للأندية 2025 ⚽ جوناثان تاه يصنع في مباراته الأولى 🎯#في_المونديال |#FIFACWCpic.twitter.com/11LUTDxftZ — FilGoal (@FilGoal) June 15, 2025

الألماني جوناثان تاه هو المساهم الوحيد غير الفرنسي في الأهداف حتى الآن بفضل هذه الصناعة.

لاحقا صنع كومان الهدف الثاني في الدقيقة 18، ليسجله مواطنه الفرنسي ساشا بوي.

وفي الدقيقة 20 سجل مايكل أوليسيه الهدف الثالث، ثم صنع الرابع ليسجله كومان في الدقيقة 22.

الثلاثي الفرنسي المسجل حجز الأرقام 9 و10 و11 في تاريخ المسجلين الفرنسيين بكأس العالم للأندية عموما بمختلف أنظمته.

وأتى كومان وبوي وأوليسيه، بعد نيكولاس أنيلكا وكريم بنزيمة وأندريه بيير جينياك وفرانك ريبيري وبافيتيمبي جوميز وجوناثان بيابياني وبينجامين بافار ونجولو كانتي.

البطولة تقام للمرة الأولى في التاريخ بهذا النظام، بعد النسخ السابقة التي ضمت أبطال القارات فقط، وتحولت لاحقا إلى "كأس إنتركونتيننتال".

وهذه ثاني مباراة تقام من المسابقة حتى الآن.

وأقيم الافتتاح بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، وانتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتستمر مباريات اليوم بافتتاح مواجهات المجموعة الثانية، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد.

الفريقان تأهلا بنقاط التصنيف الأوروبي، بينما يذكر أن باريس هو بطل دوري أبطال أوروبا 2025.

وهذا يضمن مقعده في النسخة المقبلة من البطولة عام 2029، كما يضمن له مقعدا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025.