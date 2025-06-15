كومان يسجل أول هدف في تاريخ كأس العالم للأندية الجديد

نجح كينجسلي كومان نجم بايرن ميونيخ في تسجيل أول هدف في تاريخ كأس العالم للأندية 2025 بنظامه الجديد المكون من 32 فريقا.

جاء ذلك في مباراة الفريق الألماني ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وهي الأولى في منافسات المجموعة الثالثة لمونديال الأندية.

الهدف أتى في الدقيقة السادسة برأسية كينجسلي كومان، من متابعة لرأسية جوناثان تاه من الركنية.

كومان يسجل الهدف الأول في كأس العالم للأندية 2025 ⚽ جوناثان تاه يصنع في مباراته الأولى 🎯#في_المونديال | #FIFACWC pic.twitter.com/11LUTDxftZ — FilGoal (@FilGoal) June 15, 2025

لاحقا صنع كومان الهدف الثاني في الدقيقة 18، ليسجله مواطنه الفرنسي ساشا بوي.

البطولة تقام للمرة الأولى في التاريخ بهذا النظام، بعد النسخ السابقة التي ضمت أبطال القارات فقط، وتحولت لاحقا إلى "كأس إنتركونتيننتال".

وهذه ثاني مباراة تقام من المسابقة حتى الآن.

وأقيم الافتتاح بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، وانتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتستمر مباريات اليوم بافتتاح مواجهات المجموعة الثانية، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد.

الفريقان تأهلا بنقاط التصنيف الأوروبي، بينما يذكر أن باريس هو بطل دوري أبطال أوروبا 2025.

وهذا يضمن مقعده في النسخة المقبلة من البطولة عام 2029، كما يضمن له مقعدا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025.