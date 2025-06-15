انتهت مونديال الأندية - بايرن ميونيخ (10)-(0) أوكلاند.. نتيجة قياسية

الأحد، 15 يونيو 2025 - 18:52

كتب : FilGoal

توماس مولر - بايرن ميونيخ ضد ماينز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بايرن موينيخ ضد أوكلاند سيتي لحساب المجموعة الثالثة من كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على ملعب تي كيو إل ستيديوم في سينسيناتي الأمريكية ويدير اللقاء السنغالي عيسى سي.

ويتواجد محمود عاشور كحكم تقنية فيديو في اللقاء.

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ويتواجد بايرن وأوكلاند في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضا بوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 89: جوووول العاااااشر.. توماس مولر يسجل العاشر

ق 84: هااااتريك موسيالا يسجل التاسع من خطأ الحارس في التمرير

ق 73: موسيالا يسجل الثامن من ركلة جزاء

ق 71: ركلة جزاء لبايرن ميونيخ

ق 67: جووول السابع يسجل بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء

ق 61: موسيالا كاد أن يسجل من أول لمسة بعد مشاركته كبديل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جووول السادس.. أوليسه بتسديدة رائعة يضيف الهدف السادس

ق 45: جووول الخامس توماس مولر يسجل بلمسة رائعة بعد عرضية أوليسيه

ق 31: مراوغة وتسديدة من كين يتصدى لها الحارس بقدميه

ق 22: جووول الرااابع.. كومان يراوغ ويسدد على يسار الحارس

ق 20: جووول الثااالث.. عرضية مولر تمر من كين ويودعها أوليسيه في الشباك

ق 18: جووول الثااااني.. تمهيد بالرأس من كومات وتسديدة قوية من ساشا بوي تعلن ثاني الأهداف.

ق 6: جووول عرضية وتمهيد برأسية من تاه يحولها كينجسلي كومان برأسية في الشباك.

ق 5: عرضية ساشا بوي ورأسية كومان يحولها الحارس لركنية ببراعة

بداية اللقاء

بايرن ميونيخ أوكلاند سيتي كأس العالم للأندية
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