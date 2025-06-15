التشكيل - تاه أساسي مع بايرن ميونيخ لأول مرة.. وخماسي دفاعي لـ أوكلاند سيتي

الأحد، 15 يونيو 2025 - 18:21

كتب : FilGoal

جوناثان تاه - بايرن ميونيخ

يبدأ جوناثان تاه في دفاع بايرن ميونيخ لأول مرة بعد انضمامه من باير ليفركوزن أساسيا أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على ملعب تي كيو إل ستيديوم في سينسيناتي الأمريكية ويدير اللقاء السنغالي عيسى سي.

ويتواجد محمود عاشور كحكم تقنية فيديو في اللقاء.

أخبار متعلقة:
سكاي: جالاتا سراي مهتم بضم جوندوجان مصدر من سانتوس يكشف لـ في الجول مستجدات مستقبل نيمار مع النادي "الأزرق هو اللون الثاني لجلده".. جاتوزو مدربا لمنتخب إيطاليا تقرير: إنتر يحاول إقناع مانشستر يونايتد للموافقة على رحيل هويلوند بعرض مختلف

ويقود هاري كين هجوم البافاري، فيما اعتمد بطل أوقيانوسيا التاريخي على خماسي في الدفاع.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: رافائيل جيريرو – يوسيب ساتنيسيتش - جوناثان تاه – ساشا بوي

الوسط: ألكسندر بافلوفيتش – توماس مولر – جوشوا كيميتش

الهجوم: كينجسلي كومان – هاري كين – مايكل أوليسيه

فيما جاء تشكيل أوكلاند سيتي

حراسة المرمى: كونور ترايسي

الدفاع: ريجونت موراتي – نيكو بوكسال – ميتشيل دين هيجير – آدم ميتشيل – ناثان لوبو

الوسط: ديفيد يوو – ماريو إليتيش – جيرارد جاريجا – ديلان مانيكوم

الهجوم: ماير بافين

ويتواجد بايرن وأوكلاند في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضا بوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي.

بايرن ميونيخ أوكلاند سيتي كأس العالم للأندية
نرشح لكم
بسبب ليون.. ريان شرقي يتوعد مانشستر يونايتد: "سأقتلهم" في 3 نقاط.. لماذا أهدر تريزيجيه ركلة الجزاء ضد إنتر ميامي كأس العالم للأندية - في شوط واحد.. بايرن ميونيخ يحطم أكبر نتيجة في تاريخ البطولة كأس العالم للأندية - احتكار فرنسي.. أول 4 أهداف في البطولة من نفس الجنسية كومان يسجل أول هدف في تاريخ كأس العالم للأندية الجديد خبر في الجول - الأهلي يغرم تريزيجيه بسبب ركلة الجزاء ضد إنتر ميامي مباشر مونديال الأندية - بايرن ميونيخ (8)-(0) أوكلاند.. صارت ثمانية كأس العالم للأندية - مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موقفه من استدعاء لاعب بديل بعد إصابة إمام
أخر الأخبار
بسبب ليون.. ريان شرقي يتوعد مانشستر يونايتد: "سأقتلهم" 12 دقيقة | كأس العالم للأندية
في 3 نقاط.. لماذا أهدر تريزيجيه ركلة الجزاء ضد إنتر ميامي 16 دقيقة | كأس العالم للأندية
سبورت: ويليامز مجنون ببرشلونة ومستعد لتخفيض راتبه 24 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس العالم للأندية - في شوط واحد.. بايرن ميونيخ يحطم أكبر نتيجة في تاريخ البطولة 29 دقيقة | كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية - احتكار فرنسي.. أول 4 أهداف في البطولة من نفس الجنسية ساعة | كأس العالم للأندية
كومان يسجل أول هدف في تاريخ كأس العالم للأندية الجديد ساعة | كأس العالم للأندية
خبر في الجول - الأهلي يغرم تريزيجيه بسبب ركلة الجزاء ضد إنتر ميامي ساعة | كأس العالم للأندية
مباشر مونديال الأندية - بايرن ميونيخ (8)-(0) أوكلاند.. صارت ثمانية ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 2 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 3 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون 4 كأس العالم للأندية - موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس والقنوات الناقلة
/articles/507233/التشكيل-تاه-أساسي-مع-بايرن-ميونيخ-لأول-مرة-وخماسي-دفاعي-لـ-أوكلاند-سيتي