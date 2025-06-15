التشكيل - تاه أساسي مع بايرن ميونيخ لأول مرة.. وخماسي دفاعي لـ أوكلاند سيتي

يبدأ جوناثان تاه في دفاع بايرن ميونيخ لأول مرة بعد انضمامه من باير ليفركوزن أساسيا أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على ملعب تي كيو إل ستيديوم في سينسيناتي الأمريكية ويدير اللقاء السنغالي عيسى سي.

ويتواجد محمود عاشور كحكم تقنية فيديو في اللقاء.

ويقود هاري كين هجوم البافاري، فيما اعتمد بطل أوقيانوسيا التاريخي على خماسي في الدفاع.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: رافائيل جيريرو – يوسيب ساتنيسيتش - جوناثان تاه – ساشا بوي

الوسط: ألكسندر بافلوفيتش – توماس مولر – جوشوا كيميتش

الهجوم: كينجسلي كومان – هاري كين – مايكل أوليسيه

فيما جاء تشكيل أوكلاند سيتي

حراسة المرمى: كونور ترايسي

الدفاع: ريجونت موراتي – نيكو بوكسال – ميتشيل دين هيجير – آدم ميتشيل – ناثان لوبو

الوسط: ديفيد يوو – ماريو إليتيش – جيرارد جاريجا – ديلان مانيكوم

الهجوم: ماير بافين

ويتواجد بايرن وأوكلاند في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضا بوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي.