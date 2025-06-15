سكاي: جالاتا سراي مهتم بضم جوندوجان

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي جالاتا سراي أبدى اهتمامه بضم إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي هذا الصيف.

ويمتد عقد الدولي الألماني مع مانشستر سيتي حتى صيف 2026.

وأفاد التقرير أن المفاوضات لم تبدأ حتى الآن.

وأضاف التقرير أن جوندوجان في قمة تركيزه حاليا على كأس العالم للأندية.

ولم يقدم جوندوجان المستوى المأمول منه في الموسم المنصرم بعد العودة لصفوف مانشستر سيتي.

فقد لعب 50 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، ولم يسجل سوى 3 أهداف وصنع 7.

وذلك بعدما لعب لمدة موسم في صفوف برشلونة.