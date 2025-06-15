سكاي: جالاتا سراي مهتم بضم جوندوجان
الأحد، 15 يونيو 2025 - 17:55
كتب : FilGoal
أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي جالاتا سراي أبدى اهتمامه بضم إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي هذا الصيف.
إلكاي جوندوجان
النادي : مانشستر سيتي
ويمتد عقد الدولي الألماني مع مانشستر سيتي حتى صيف 2026.
وأفاد التقرير أن المفاوضات لم تبدأ حتى الآن.
وأضاف التقرير أن جوندوجان في قمة تركيزه حاليا على كأس العالم للأندية.
ولم يقدم جوندوجان المستوى المأمول منه في الموسم المنصرم بعد العودة لصفوف مانشستر سيتي.
فقد لعب 50 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، ولم يسجل سوى 3 أهداف وصنع 7.
وذلك بعدما لعب لمدة موسم في صفوف برشلونة.
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