"الأزرق هو اللون الثاني لجلده".. جاتوزو مدربا لمنتخب إيطاليا

الأحد، 15 يونيو 2025 - 16:45

كتب : FilGoal

جاتوزو مدرب فالنسيا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين جينارو جاتوزو مدربا لمنتخب إيطاليا.

ويأتي تعيين جاتوزو خلفا للوتشيانو سباليتي الذي رحل عن تدريب الفريق عقب فترة التوقف الدولي الماضية.

وسيتم تقديم جاتوزو للإعلام كمدرب لإيطاليا يوم 19 يونيو الجاري.

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وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي عبر الموقع الرسمي: "جاتوزو رمز لكرة القدم الإيطالية، الزي الأزرق بمثابة جلده الثاني، دوافعه واحترافيته وخبرته سيكونوا مهمين للتحديات المقبلة للمنتخب".

وتعرض لوتشيانو سباليتي للإقالة في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما تعرض المنتخب الإيطالي للهزيمة المفاجئة أمام النرويج بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وأعلن سباليتي في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة مولدوفا أن هذه المباراة هي الأخيرة له مع المنتخب الإيطالي، وتمكن من تحقيق انتصار بثنائية دون رد.

ووقع الاختيار على جاتوزو بعدما رفض كلاوديو رانييري تدريب المنتخب الإيطالي ليكون الحل المناسب بتعيين جاتوزو كمدير فني.

وقاد جاتوزو من قبل تدريب إي سي ميلان ومارسيليا وهايدوك سبليت الكرواتي لكن لم يحقق النجاح الكبير، وتمت إقالته.

جينارو جاتوزو إيطاليا
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