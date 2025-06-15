تقرير: إنتر يحاول إقناع مانشستر يونايتد للموافقة على رحيل هويلوند بعرض مختلف

الأحد، 15 يونيو 2025 - 16:22

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد - بورتو

يسعى إنتر إلى تعزيز خط هجومه بعد رحيل ماركو أرناوتوفيتش وخواكين كوريا بالتعاقد مع راسموس هويلوند لاعب مانشستر يونايتد.

ولا يعيش المهاجم الدنماركي أفضل أيامه مع مانشستر يونايتد إذ عانى من انخفاض في مستواه عكس ما قدمه رفقة أتالانتا.

وحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن محاولة إنتر الجديد تكمن في دفع مقابل مادي كبير في إعارة هويلوند مع إمكانية الشراء في الصيف المقبل بـ45 مليون يورو.

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وكان إنتر قد عرض من قبل الحصول على خدمات هويلوند إعارة مع أحقية الشراء، لكن بعدم دفع الكثير مقابل الإعارة.

وقال لاعب مانشستر يونايتد عبر صحيفة "بولد" الدنماركية في وقت سابق: "لدي عقد حتى 2030 لذلك أتوقع أنني سألعب لمانشستر يونايتد، انتظر إجازة الصيف ثم سأكون في كامل تركيزي للمشروع القائم في النادي".

وتعاقد مانشستر يونايتد مع ماتيوس كونيا قادما من ولفرهامبتون ويعمل على ضم براين مبيومو من برينتفورد.

وأشارت تقارير إلى أن روبن أموريم المدير الفني ليونايتد يحاول ضم فيكتور جيوكريس مهاجم سبورتنج لشبونة، كما يضع أنطونيو سيمينو لاعب بورنموث في الحسبان.

وانضم هويلوند لصفوف يونايتد من أتالانتا مقابل 75 مليون يورو في صيف 2023.

ومنذ انضمامه سجل 26 هدفا في 95 مباراة وتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

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