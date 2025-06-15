كأس العالم للأندية - مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موقفه من استدعاء لاعب بديل بعد إصابة إمام

كشف مصدر من الأهلي موقفه من استعداء لاعب آخر لقائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية بدلا من إمام عاشور.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وتعرض إمام عاشور للإصابة بكسر في الترقوة خلال مواجهة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية.

وخرج اللاعب مصابا في الدقيقة 12 بعد التحام مع لاعب إنتر ميامي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لائحة كأس العالم للأندية تمنعنا من استدعاء أي لاعب للقائمة بدلا من إمام عاشور، والمركز الوحيد المسموح باستعداء بديل له حال إصابته خلال البطولة هو حارس المرمى".

وتضم قائمة الأهلي 28 لاعبا فقط على الرغم من سماح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بضم 35 لاعبا لقائمة البطولة.

وتعادل الأهلي سلبيا مع إنتر ميامي فجر اليوم الأحد في ملعب هارد روك في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025.

وكان الأهلي قد أعلن إصابة إمام عاشور بكسر في الترقوة واستبعاده من باقي مباريات البطولة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن عاشور سيخضع لعملية جراحية في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في أحد مستشفيات ميامي.

وسيلحق اللاعب بعد ذلك ببعثة الأهلي التي ستتجه إلى نيو جيرسي.

وخرج إمام عاشور مصابا في الشوط الأول وهو يبكي بعد سقوطه على كتفه.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية في أحد مستشفيات ميامي أثبتت إصابته بكسر في الترقوة.

ويتواجد رفقة الأهلي كل من إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وسيلاقي الأهلي منافسه بالميراس في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة يوم الخميس المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.

أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.

وبناء على التعادل فضمن الأهلي مليون دولار.

وكان الأهلي حصل على 9.5 مليون دولار جراء ضمان مشاركته فقط في البطولة من قارة إفريقيا.

ويقام كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة بمشاركة 32 فريقا في أمريكا.