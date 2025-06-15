سكاي: ليفربول يحسم صفقة كيركيز بعد الإعلان عن ضم فيرتز

الأحد، 15 يونيو 2025 - 16:01

كتب : FilGoal

ميلوس كيركيز - بورنموث

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي ليفربول واثق تماما من إتمام صفقة انتقال ميلوش كيركيز مدافع بورنموث.

وارتبط اسم كيركيز بالانتقال إلى ليفربول منذ نهاية الموسم المنصرم.

وأضاف التقرير ليفربول ينوي الانتهاء من الصفقة فور إعلان التعاقد مع فلوريان فيرتز رسميا وتقديمه لوسائل الإعلام خلال أيام.

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ولفت التقرير إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين ليفربول والدولي المجري.

في حالة انتقال كيركيز إلى ليفربول سيلتحق بزميله الدولي دومينيك سوبوسلاي.

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واقترب بورنموث من إعلان التعاقد مع أدريان تروفيرت ظهير أيسر فريق رين خلال فترة الانتقالات الصيفية، مما يفتح الباب أمام كيركيز للرحيل.

اللاعب الفرنسي نجح في الفحوصات الطبية قبل أن يوقع على عقود انضمامه لبورنموث، حسب تقارير عديدة.

وخاض كيركيز 41 مباراة مع بورنموث في الموسم المنصرن وسجل هدفين وصنع 6.

ويعول ليفربول على مديره الرياضي ريتشارد هيوز الذي نجح في ضم الدولي المجري إلى بورنموث في عام 2023، حين كان مديرا رياضيا للفريق.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إلى الكمار قادما من ميلان مقابل 2.7 مليون يورو في شتاء 2022.

ثم انتقل إلى بورنموث بعد 6 أشهر فقط مقابل 17.8 مليون يورو.

ميلوس كيركيز بورنموث ليفربول
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