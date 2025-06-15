رومانو: سان جيرمان توصل لاتفاق للتعاقد مع مدافع بورنموث

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا عن توصل باريس سان جيرمان لاتفاق مع إليا زابارني لاعب بورنموث.

وأشار رومانو إلى أن سان جيرمان قد اتفق مع زابارني على التوقيع على عقد لمدة 5 مواسم.

وتجري المفاوضات حاليا بين الفريقين على المقابل المادي للصفقة ولكن لم يتم الوصول لتفاق نهائي.

ولم يجر سان جيرمان أي صفقة حتى الآن لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل.

زابارني انضم لبورنموث في يناير 2023 قادما من دينامو كييف.

المدافع الأوكراني صاحب الـ 22 عاما شارك مع فريقه خلال الموسم الماضي في 39 مباراة وتمكن من صنع هدفا واحد.

وسبق لزابارني خوض 49 مباراة دولية بقميص منتخب أوكرانيا وسجل خلالهما ثلاثة أهداف.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة أتليتكو مدريد مساء اليوم الأحد في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

ويلعب سان جيرمان في المجموعة الثانية بجانب أتليتكو مدريد وبوتافوجو وسياتل ساوندرز.