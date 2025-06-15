جناح إنتر ميامي: أردنا الفوز.. وكنا قادرين على إسقاط الأهلي

الأحد، 15 يونيو 2025 - 15:14

كتب : FilGoal

ركلة جزاء تريزيجيه المهدرة ضد إنتر ميامي - أوسكار أوستاري

يرى تيلاسكو سيجوفيا جناح إنتر ميامي أن فريقه كان قادرا على الفوز على منافسه الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي سلبيا مع إنتر ميامي فجر الأحد في ملعب هارد روك في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025.

وقال سيجوفيا في تصريحات للصحفيين: "أردنا المزيد أمام الأهلي، أردنا الفوز. لقد كانت مباراة مهمة. نشعر بأننا كنا قادرين على الفوز".

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وأضاف الفنزويلي "المباراة القادمة مهمة للغاية ضد فريق قوي مثل بورتو. وأعتقد أننا سنقدم أداءً جيدًا كما فعلنا في الشوط الثاني أمام الأهلي".

وأشاد سيجوفيا بتصدى أوسكار أوستاري حارس إنتر ميامي لركلة الجزاء التي تسبب فيها بنفسه بإسقاط أحمد سيد "زيزو".

ويستعد إنتر ميامي لمواجهة بورتو يوم الخميس على ملعب مرسيدس بنز.

قبل أن يعود الفريق إلى ملعب هارد روك يوم 23 يونيو لاختتام دور المجموعات ضد بالميراس البرازيلي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.

أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.

وبناء على التعادل فضمن الأهلي مليون دولار.

وكان الأهلي حصل على 9.5 مليون دولار جراء ضمان مشاركته فقط في البطولة من قارة إفريقيا.

ويقام كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة بمشاركة 32 فريقا في أمريكا.

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