لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يسعى لتجديد عقد يلديز مع مضاعفة راتبه

الأحد، 15 يونيو 2025 - 15:11

كتب : FilGoal

كينان يلديز - يوفنتوس

يسعى نادي يوفنتوس إلى تجديد عقد كينان يلديز لاعب الفريق.

وينتهي عقد اللاعب التركي في 2029.

وحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن البيانكونيري يسعى للحفاظ على يلديز الذي يعتبره أحد أهم اللاعبين في الفريق.

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وأفادت الصحيفة أن يوفنتوس سيعرض زيادة راتبه السنوي إلى 3-4 ملايين يورو بالإضافة إلى تمديد عام في عقده لينتهي في 2030.

ويحصل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما على 1.5 مليون يورو سنويا حاليا.

وكان يوفنتوس قد جدد عقد يلديز في 16 أغسطس من العام الماضي، إلا أن مستواه المتميز يجعل رغبة النادي في الحفاظ عليه كبيرة.

وخاض يلديز في الموسم الماضي 48 مباراة في جميع البطولات وسجل 9 أهداف وصنع 7 آخرين.

وضم يوفنتوس اللاعب الذي يرتدي رقم 10 من بايرن ميونيخ في صيف 2022 في صفقة انتقال حر.

وتأهل يوفنتوس إلى بطولة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الرابع والأخير المؤهل للبطولة في الموسم الجديد.

كينان يلديز يوفنتوس الدوري الإيطالي
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