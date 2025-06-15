تقرير تركي: جالاتا سراي أتم اتفاقه مع تير شتيجن.. ويتبقى موافقة برشلونة

كشف موقع فاناتيك عن توصل نادي جالاتاسراي لاتفاق مع مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكان برشلونة قد توصل لاتفاق مع خوان جارسيا حارس مرمى إسبانيول وفقا للتقارير الصحفية ويتبقى فقط الإعلان عن الصفقة.

وأشار فاناتيك إلى أن جالاتاسراي قد اتفق مع تير شتيجن على البنود الشخصية ويتبقى فقط المفاوضات مع برشلونة لإتمام الصفقة.

ويرغب الفريق التركي في تدعيم حراسة مرماه بحارس مرمى قوي بعد رحيل حارسه التاريخي فيرناندو موسليرا.

وكان تير شتيجن قد كشف عن نيته في الاستمرار مع برشلونة خاصة مع حصوله على راتب كبير بالفريق وامتداد عقده لمدة موسمين مقبلين.

الصحافة الإسبانية كانت قد شددت على أن إدارة برشلونة ترغب في التخلص من الحارس بعد خروجه من حسابات هانز فليك الذي سيعتمد على جارسيا كحارس أساسي مع تمديد عقد فويتشيك تشيزني ليكون الحارس البديل.

وتعرض تير شتيجن لإصابة قوية في الركبة خلال الموسم الماضي أبعدته عن أغلب فترات الموسم.

وانضم تير شتيجن لبرشلونة في 2014 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

وشارك الحارس الألماني في 9 مباريات بقميص برشلونة خلال الموسم الماضي وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة.

وكان جالاتاسراي قد أعلن التعاقد مع ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ عقب نهاية كأس العالم للأندية في صفقة انتقال حر.