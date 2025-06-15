تقارير: داروين نونيز على رادار ميلان ونابولي

ذكرت تقارير إيطالية إلى أن داروين نونيز مهاجم ليفربول قد ينتقل إلى الدوري الإيطالي الموسم المقبل.

وأوضحت جريدة كوريري ديلو سبورت أن نابولي يسعى لضم داروين نونيز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف التقرير أن جيوفاني مانا المدير الرياضي يعمل على إتمام الصفقة.

فيما أفادت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت أن ميلان يدرس إمكانية التعاقد مع داروين نونيز من ليفربول.

ويستعد نونيز لبدء فصل جديد في مسيرته بعد موسم صعب على مقاعد البدلاء، حسب العديد من التقارير.

وتحدثت تقارير قبل أيام أن الهلال السعودي يسعى أيضا لضم مهاجم منتخب أوروجواي.

نونيز انضم إلى ليفربول في صيف 2022 من بنفيكا البرتغالي، لكنه لم يقدم الأداء المأمول في مواسمه الثلاثة بأنفيلد.