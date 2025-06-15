تقارير: داروين نونيز على رادار ميلان ونابولي
الأحد، 15 يونيو 2025 - 14:55
كتب : FilGoal
ذكرت تقارير إيطالية إلى أن داروين نونيز مهاجم ليفربول قد ينتقل إلى الدوري الإيطالي الموسم المقبل.
داروين نونيز
النادي : ليفربول
وأوضحت جريدة كوريري ديلو سبورت أن نابولي يسعى لضم داروين نونيز خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأضاف التقرير أن جيوفاني مانا المدير الرياضي يعمل على إتمام الصفقة.
فيما أفادت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت أن ميلان يدرس إمكانية التعاقد مع داروين نونيز من ليفربول.
ويستعد نونيز لبدء فصل جديد في مسيرته بعد موسم صعب على مقاعد البدلاء، حسب العديد من التقارير.
وتحدثت تقارير قبل أيام أن الهلال السعودي يسعى أيضا لضم مهاجم منتخب أوروجواي.
نونيز انضم إلى ليفربول في صيف 2022 من بنفيكا البرتغالي، لكنه لم يقدم الأداء المأمول في مواسمه الثلاثة بأنفيلد.
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