أهلي جدة يتجه للموافقة على رحيل فيرمينو إلى السد القطري

الأحد، 15 يونيو 2025 - 14:46

كتب : FilGoal

روبرتو فيرمينو - أهلي جدة - كاواساكي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية إلى أن إدارة نادي أهلي جدة تتجه إلى الموافقة على عرض السد القطري لضم المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وأوضح التقرير أن إدارة السد قدَّمت عرضًا لشراء المدة المتبقية من عقد فيرمينو.

وأضاف التقرير أن تتجه إلى السماح بمفاوضة اللاعب على شروطه الشخصية.

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فيما لفت التقرير إلى أن أن راتب اللاعب الحالي مع أهلي جدة قد يعوق صفقة الانتقال إلى النادي القطري.

وانتقل فيرمينو إلى أهلي جدة في صيف 2023 بعقد يمتد إلى صيف 2026، قادمًا من صفوف ليفربول الإنجليزي.

ولعب فيرمينو مع أهلي جدة 65 مباراة في جميع المسابقات سجَّل خلالها 21 هدفًا وصنع 17.

وتُوِّج اللاعب البرازيلي - 33 عامًا - في الموسم المنصرم بلقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

قبل شهر، كشف خالد الغامدي رئيس أهلي جدة عبر قناة إم بي سي أكشن: "تم تسوية الأمور المالية مع فيرمينو".

وأوضح "فيرمينو خارج قائمة الفريق المحلية وسيغادر في الصيف".

وكان فيرمينو قد خرج من قائمة أهلي جدة المحلية وشارك مع الفريق السعودي قاريا فقط.

أهلي جدة روبرتو فيرمينو السد القطري
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