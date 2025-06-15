إمام عاشور: أستعد للخضوع إلى جراحة.. وأطالب الجماهير بدعم اللاعبين

الأحد، 15 يونيو 2025 - 14:40

كتب : FilGoal

إصابة إمام عاشور - الأهلي

يستعد إمام عاشور لاعب الأهلي لإجراء جراحة بعد الإصابة التي تعرض لها أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي سلبيا مع إنتر ميامي فجر اليوم الأحد في ملعب هارد روك في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025.

وكتب عاشور عبر حسابه على إنستجرام " "ما قدر الله لك فهو آت إليك، وما لم يقدره لك فلن يصيبك".

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وأضاف "الحمد لله على كل شيء".

وأكمل "الإصابة كانت صعبة وحدثت في أول لحظاتي في البطولة، وهذا قدر الله وعلينا الخضوع لها".

وتابع " كنت أتمنى التواجد وأقاتل مع اللاعبين في الملعب، لكن هذا قدري والآن أستعد لإجراء العملية، وإن شاء الله سأعود أقوى".

وشدد "شعوري الآن ليس سهلا، لكن ما يجعلني ثابتا هو إيماني بدعمكم ودعواتكم".

وأكمل "هذه المرحلة تحتاج إلى أن تكونوا خلف كل لاعب في الفريق، سواء قديم أو جديد، الجميع يلعب بقلب ويحبون النادي ويخافون عليه".

وأتم "صدقوني دعمكم يفرق للغاية، اللاعبون ينتظرون دعمكم كما هي العادة".

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وكان الأهلي قد أعلن إصابة اللاعب بكسر في الترقوة واستبعاده من باقي مباريات البطولة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن عاشور سيخضع لعملية جراحية في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في أحد مستشفيات ميامي.

وسيلحق اللاعب بعد ذلك ببعثة الأهلي التي ستتجه إلى نيو جيرسي.

وخرج إمام عاشور مصابا في الشوط الأول وهو يبكي بعد سقوطه على كتفه.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية في أحد مستشفيات ميامي أثبتت إصابته بكسر في الترقوة.

ويتواجد رفقة الأهلي كل من إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وسيلاقي الأهلي منافسه بالميراس في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة يوم الخميس المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.

أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.

وبناء على التعادل فضمن الأهلي مليون دولار.

وكان الأهلي حصل على 9.5 مليون دولار جراء ضمان مشاركته فقط في البطولة من قارة إفريقيا.

ويقام كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة بمشاركة 32 فريقا في أمريكا.

إمام عاشور الأهلي كأس العالم للأندية إنتر ميامي
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