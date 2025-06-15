رينار: هدفنا بلوغ ربع نهائي كأس كونكاكاف الذهبية

الأحد، 15 يونيو 2025 - 14:25

كتب : FilGoal

منتخب السعودية

حدد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي هدفين من المشاركة في كأس كونكاكاف الذهبية 2025.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة هايتي يوم الاثنين في الجولة الافتتاحية للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة.

وقال رينارد في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية: "الهدف على المدى القصير من خوض منافسات الكأس الذهبية يتمثل في العبور إلى دور الثمانية ثم بعد ذلك نرى كيف ستتطور الأحداث في البطولة".

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وأضاف "أما الهدف على المدى البعيد فإنه يتمثل في منح الفرصة للاعبين الجدد وصغار السن من أجل إثبات أنفسهم لمستقبل الكرة السعودية".

مؤكدًا في الوقت ذاته أن غياب لاعبي الهلال عن قائمة الأخضر يمثل فرصة للاعبين الصغار ممن لم يسبق لهم المشاركة مع المنتخب.

ويشارك الهلال في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة في التوقيت نفسه.

وأكمل رينار "سعداء أن نكون هنا في البطولة، المباراة الأولى دائمًا مهمة، ويجب أن نكون مستعدين ونركز لكي نحصد النقاط الثلاث".

وعن تقييمه لعمله مع الأخضر أجاب الفرنسي "حينما ننظر بشكل دقيق أنا أتيت بسبب أن النتائج السيئة في بداية التصفيات، لعبنا 6 مباريات 4 منها خارج الأرض".

وأردف "في المباراة الأخيرة كان علينا تسجيل 5 أهداف ولم تسر المباراة على ما نأمل وفي نهاية الأمر لم نحقق التأهل المباشر، ولكن سعداء أن نلعب الملحق على أرضنا".

ويخوض المنتخب السعودي ملحق تصفيات آسيا في ملعبه أكتوبر المقبل، بعدما قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إسناد تنظيم مجموعتي الملحق لقطر والسعودية.

السعودية هيرفي رينار
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