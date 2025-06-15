الكشف عن موعد عودة انطلاق معسكر برشلونة الإعدادي للموسم الجديد

الأحد، 15 يونيو 2025 - 13:44

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد

أعلن برشلونة موعد انطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد 2025/2026.

وأشار برشلونة إلى أن الفريق سيعود للتدريبات يوم 13 يوليو المقبل.

وسيقود هانز فليك تدريب الفريق للموسم الثاني على التوالي.

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ويغيب برشلونة عن كأس العالم للأندية والتي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان برشلونة قد توج خلال الموسم الماضي بكأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وخرج الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من إنتر.

وفقا للتقارير فإن برشلونة قد أتم أول صفقاته الصيفية استعدادا للموسم الجديد بالتعاقد مع جوان جارسيا حارس مرمى إسبانيول.

برشلونة
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