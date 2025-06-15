تشابي ألونسو: نستهدف الوصول لنهائي كأس العالم للأندية

يستهدف تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الجديد الوصول بفريقه إلى نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد ريال مدريد لخوض مباراته الأولى في المسابقة يوم الأربعاء ضد الهلال السعودي.

وقال تشابي ألونسو في تصريحات لشبكة DAZN: "هذه البطولة مهمة جدًا بالنسبة لنا، مثل أي بطولة يدخلها ريال مدريد".

وأضاف "علينا تسريع كل شيء، فلدينا وقت ضيق للتعرف على بعضنا البعض والتدرب. سنبدأ ببناء الفريق، أمامنا 3 حصص تدريبية قبل المباراة الأولى".

وتابع المدرب الإسباني "سنخوض البطولة بحماس كبير وأمل في تقديم بطولة جيدة والوصول إلى النهائي".

وأكمل "أيامي الأولى مع الفريق؟ كانت إيجابية للغاية، شيئًا فشيئًا أتعرف على اللاعبين وأتواصل معهم بالشكل المأمول".

البطولة هي الأولى لتشابي ألونسو الذي تم تعيينه قبل أيام، خلفا لكارلو أنشيلوتي.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة مع الهلال السعودي وسالزبورج النمساوي وباتشوكا المكسيكي.