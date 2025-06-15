مصدر مقرب من ماييلي لـ في الجول: اللاعب تلقى عرضا مغريا من الفتح السعودي

الأحد، 15 يونيو 2025 - 13:25

كتب : عمرو نبيل

فيستون ماييلي - بيراميدز - صنداونز

كشف مصدر مقرب من فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز أن اللاعب تلقى عرضا من الفتح السعودي للانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر مقرب من ماييلي لـ FilGoal.com: "اللاعب تلقى عرضا مغريا من الفتح السعودي الذي يقوده جوزيه جوميز، ويدرس العرض للوصول إلى القرار المناسب".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الكونغولي يمتلك عروضا من أندية قطرية وسعودية من بينها الفتح السعودي.

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وتوج بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه بفضل هدف من الكونغولي.

ولم يصل أي عرض رسمي لبيراميدز حتى الآن لضم اللاعب.

ويتبقى موسم في عقد ماييلي مع بيراميدز.

وأسهم ماييلي في تتويج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وسجل ماييلي هدفا خلال المباراة النهائية ضد ماميلودي صنداونز.

وشارك ماييلي في 38 مباراة بقميص بيراميدز منذ بداية الموسم الجاري وتمكن من تسجيل 18 هدفا وصناعة هدفين.

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