كورييري ديلو سبور: قد يعود لإيطاليا.. فيورنتينا يرغب في التعاقد مع إيموبيلي

كشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت عن وجود رغبة من فيورنتينا في التعاقد مع تشيرو إيموبيلي لاعب بيشكتاش.

وفقا للصحيفة فإن النادي يسعى للتعاقد مع مهاجم جديد ليشكل ثنائية برفقة مويس كين.

ويحصل إيموبيلي على راتب 6 مليون يورو مع الفريق التركي ويتبقى في عقده موسم وحيد.

ويرغب اللاعب في العودة للدوري الإيطالي الذي شهد أفضل أيامه في كرة القدم تحديدا مع لاتسيو.

ويريد فيورنتينا بقيادة مدربه الجديد مهاجم من أصحاب الخبرة لمساعدة الفريق على الظهور بشكل جيد في الدوري ودوري المؤتمر الأوروبي.

ويضع فيورنتينا إدين دجيكو لاعب فنربخشة كخيار ثاني في حالة فشل التعاقد مع إيموبولي.

إيموبيلي صاحب الـ 35 عاما انضم لبيشكتاش في بداية الموسم الماضي قادما من لاتسيو بعد 8 سنوات قضاهم مع الفريق.

وشارك إيموبيلي في 41 مباراة خلال الموسم الماضي بقميص بيشكتاش وتمكن من تسجيل 19 هدفا وصناعة 4 أهداف.