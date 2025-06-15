طاهر: إنتر ميامي الأضعف في المجموعة والمباراة ضده كانت سهلة

الأحد، 15 يونيو 2025 - 12:27

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - الأهلي

يرى طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي أن إنتر ميامي الفريق الأضعف في المجموعة ومباراة فريقه ضده كانت سهلة.

وتعادل الأهلي سلبيا مع إنتر ميامي فجر اليوم الأحد في ملعب هارد روك في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025.

وقال طاهر للمركز الإعلامي لناديه: "أرى أن مباراة إنتر ميامي كانت سهلة، وأهدرنا أكثر من فرصة في الشوط الأول للقضاء على المباراة، وكان من الممكن أن نحقق نتيجة أفضل من التعادل، لكن النقطة ليست سيئة".

أخبار متعلقة:
داري: نعد جماهير الأهلي بالصعود من دور المجموعات ماسكيرانو: كان يمكننا الفوز على الأهلي ولكن.. و هذه قيمة امتلاك لاعب مثل ميسي ريبيرو: هذه كانت مشاكل الأهلي أمام ميامي.. واللعب في الولايات المتحدة مختلف بعد التعادل مع إنتر ميامي – مليون دولار تدخل خزينة الأهلي

وأضاف "بالنسبة لي أرى أن إنتر ميامي أسهل فريق في المجموعة".

وأنهى حديثه قائلا: "لدينا مباراتين ومن الممكن أن نحقق الصعود من خلالهما، شاهدت بالميراس، فريق صعب خاصة في الموسم الحالي، لكن لدينا الخبرة لمواجهته وإن شاء الله نستطيع تحقيق الفوز".

ويتواجد رفقة الأهلي كل من إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وسيلاقي الأهلي منافسه بالميراس في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة يوم الخميس المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.

أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.

وبناء على التعادل فضمن الأهلي مليون دولار.

وكان الأهلي حصل على 9.5 مليون دولار جراء ضمان مشاركته فقط في البطولة من قارة إفريقيا.

ويقام كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة بمشاركة 32 فريقا في أمريكا.

طاهر محمد طاهر الأهلي كأس العالم للأندية إنتر ميامي
نرشح لكم
جناح إنتر ميامي: أردنا الفوز.. وكنا قادرين على إسقاط الأهلي إمام عاشور: أستعد للخضوع إلى جراحة.. وأطالب الجماهير بدعم اللاعبين تشابي ألونسو: نستهدف الوصول لنهائي كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية - بن رمضان: كنا نريد تحقيق النقاط الثلاث.. وسنتعلم من السلبيات الهلال يستعيد كانسيلو قبل مواجهة ريال مدريد داري: نعد جماهير الأهلي بالصعود من دور المجموعات مؤتمر كومباني: مستعدون لكأس العالم للأندية ونترقب المباراة الأولي حارس إنتر ميامي: كان بإمكان الشناوي الفوز بجائزة رجل المباراة بسهولة
أخر الأخبار
جناح إنتر ميامي: أردنا الفوز.. وكنا قادرين على إسقاط الأهلي 43 دقيقة | كأس العالم للأندية
لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يسعى لتجديد عقد يلديز مع مضاعفة راتبه 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير تركي: جاتلاسراي أتم اتفاقه مع تير شتيجن.. ويتبقى موافة برشلونة 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقارير: داروين نونيز على رادار ميلان ونابولي ساعة | ميركاتو
أهلي جدة يتجه للموافقة على رحيل فيرمينو إلى السد القطري ساعة | ميركاتو
إمام عاشور: أستعد للخضوع إلى جراحة.. وأطالب الجماهير بدعم اللاعبين ساعة | الدوري المصري
رينار: هدفنا بلوغ ربع نهائي كأس كونكاكاف الذهبية ساعة | سعودي في الجول
الكشف عن موعد عودة انطلاق معسكر برشلونة الإعدادي للموسم الجديد 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن إصابة إمام عاشور.. وإجراء عاجل بعد تحديد طبيعتها 2 تشكيل الأهلي - على رأسهم تريزيجيه.. 3 جدد في موقعة الافتتاح أمام إنتر ميامي 3 موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي.. القنوات الناقلة والمعلقون 4 بسبب مونديال الأندية.. الأعلى للإعلام يعلن استثناء قنوات MBC والأهلي من مواعيد البث
/articles/507212/طاهر-إنتر-ميامي-الأضعف-في-المجموعة-والمباراة-ضده-كانت-سهلة