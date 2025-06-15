طاهر: إنتر ميامي الأضعف في المجموعة والمباراة ضده كانت سهلة

يرى طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي أن إنتر ميامي الفريق الأضعف في المجموعة ومباراة فريقه ضده كانت سهلة.

وتعادل الأهلي سلبيا مع إنتر ميامي فجر اليوم الأحد في ملعب هارد روك في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025.

وقال طاهر للمركز الإعلامي لناديه: "أرى أن مباراة إنتر ميامي كانت سهلة، وأهدرنا أكثر من فرصة في الشوط الأول للقضاء على المباراة، وكان من الممكن أن نحقق نتيجة أفضل من التعادل، لكن النقطة ليست سيئة".

وأضاف "بالنسبة لي أرى أن إنتر ميامي أسهل فريق في المجموعة".

وأنهى حديثه قائلا: "لدينا مباراتين ومن الممكن أن نحقق الصعود من خلالهما، شاهدت بالميراس، فريق صعب خاصة في الموسم الحالي، لكن لدينا الخبرة لمواجهته وإن شاء الله نستطيع تحقيق الفوز".

ويتواجد رفقة الأهلي كل من إنتر ميامي وبورتو وبالميراس.

وسيلاقي الأهلي منافسه بالميراس في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة يوم الخميس المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.

أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.

وبناء على التعادل فضمن الأهلي مليون دولار.

وكان الأهلي حصل على 9.5 مليون دولار جراء ضمان مشاركته فقط في البطولة من قارة إفريقيا.

ويقام كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة بمشاركة 32 فريقا في أمريكا.