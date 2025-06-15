كأس العالم للأندية - بن رمضان: كنا نريد تحقيق النقاط الثلاث.. وسنتعلم من السلبيات

الأحد، 15 يونيو 2025 - 12:23

كتب : FilGoal

الأهلي ضد إنتر ميامي

شدد محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي على أن فريقه دخل مباراة إنتر ميامي بنية تحقيق الفوز.

وتعادل الأهلي مع إنتر ميامي بدون أهداف في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وقال بن رمضان عبر صفحة النادي الرسمية عقب المباراة: "المباراة كانت مهمة لنا وكنا نريد تحقيق الثلاث نقاط وأهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول".

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وواصل "يجب أن نستفيد من الإيجابيات التي حدثت في المباراة ونتعلم من السلبيات في المباراة المقبلة وإن شاء الله سنحقق الفوز".

وأتم "نركز حاليا على المباراة المقبلة لتحقيق الفوز".

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع بالميراس قبل أن يلعب المباراة الأخيرة بالمجموعات ضد بورتو.

محمد علي بن رمضان الأهلي كأس العالم للأندية
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