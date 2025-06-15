الهلال يستعيد كانسيلو قبل مواجهة ريال مدريد

تلقى فريق الهلال دفعة جيدة قبل مواجهة ريال مدريد الأربعاء في كأس العالم للأندية بعودة البرتغالي جواو كانسيلو.

ويستعد الهلال لمواجهة ريال مدريد في الجولة الافتتاحية لكأس العالمل للأندية.

وشارك الظهير الأيمن البرتغالي في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة وإكمال برنامجه التأهيلي.

وكانت جريدة الرياضية السعودية قد أوضحت قبل أيام، أن كانسيلو سيدخل تدريجيًّا التدريبات الجماعية ضمن برنامج تحضيري.

وتعافى البرتغالي بالكامل من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

وعانى كانسيلو من تمزُّقٍ من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ الخلفية، تعرَّض له خلال مباراة فريقه أمام جوانجو الكوري الجنوبي، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، 25 أبريل الماضي.

ويلعب الهلال ضمن المجموعة الثامنة، ثم يواجه ريد بول سالزبورج النمساوي، 23 يونيو.

وبعدها سيواجه باتشوكا المكسيكي يوم 27 من الشهر ذاته، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.