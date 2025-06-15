داري: نعد جماهير الأهلي بالصعود من دور المجموعات

الأحد، 15 يونيو 2025 - 11:54

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي - الأهلي - أشرف داري

وعد أشرف داري لاعب الأهلي جماهير ناديه بالصعود من دور المجموعات في كأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي سلبيا مع إنتر ميامي فجر اليوم الأحد في ملعب هارد روك في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025.

وقال اللاعب المغربي للمركز الإعلامي لناديه: "لعبنا مباراة جيدة أمام إنتر ميامي، لكن لم نوفق في التسجيل وأهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول".

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وأضاف "نفكر في المباراة المقبلة ونركز في التدريبات لتنفيذ أفكار المدرب وما يريد أن يطبقه في الملعب".

وأنهى حديثه قائلا: "الاستعدادات جيدة ونتمنى أن نكون في الموعد ونعد جماهير الأهلي بالصعود من دور المجموعات".

وسيلاقي الأهلي منافسه بالميراس في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة يوم الخميس المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن سابقا حصول أي فريق على مليوني دولار مع كل فوز له في أي مباراة خلال دور المجموعات.

أما في حالة التعادل فيحصل كل فريق من طرفي المباراة على مليون دولار.

وبناء على التعادل فضمن الأهلي مليون دولار.

وكان الأهلي حصل على 10 ملايين دولار جراء ضمان مشاركته فقط في البطولة من قارة إفريقيا.

ويقام كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة بمشاركة 32 فريقا في أمريكا.

أشرف داري الأهلي كأس العالم للأندية إنتر ميامي
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